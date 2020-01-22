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    Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію

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    <p>Володимир Бородянський визнав, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту</p> - Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію

    Володимир Бородянський визнав, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту

    EFJ категорично відкидає будь-яку пропозицію, відповідно до якої держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів

    Новий законопроєкт Міністерства культури, молоді та спорту України про боротьбу з дезінформацією і регулювання діяльності ЗМІ було «категорично відкинуто» Європейською федерацією журналістів (EFJ). Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті EFJ.

    «Уряд повинен строго дотримуватися журналістського саморегулювання і незалежності. Держава повинна створити умови для цього процесу, уникаючи будь-якого державного втручання і не позбавляючи журналістів їх прав. EFJ категорично відкидає будь-яку пропозицію, відповідно до якої держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів», - заявив генеральний секретар Європейської федерації журналістів (ЄФЖ) Рікардо Гутьєррес, коментуючи законопроєкт.

    В рамках проєкту закону про протидію дезінформації, в Україні планують створити організації журналістських об'єднань, а також посилити захист «професійних» журналістів на державному рівні.

    На днях Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

    Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.

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