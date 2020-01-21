У Мінкульті представили законопроєкт про протидію дезінформації



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Мінкульт запрошує обговорити положення документу 28 січня

Законопроєкт передбачає покарання за поширення недостовірної інформації — від адміністративних штрафів до п’яти-семи років позбавлення волі

Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

«Законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України», — заявили в Мінкульті.

Також документ направлений на підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії Росії, додали у відомстві.

Зокрема законопроєкт передбачає покарання за поширення недостовірної інформації — від адміністративних штрафів до п’яти-семи років позбавлення волі.

Також автори проєкту пропонують запровадити посаду Уповноваженого з питань інформації, який зокрема через суд може обмежувати доступ до інформації, якщо ті, хто її поширює, не вказали власні вихідні дані або ж не відповідають на запити інформаційного омбудсмана.

Мінкульт запрошує обговорити положення цього документу.

«Запрошуємо до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів. Початок — о 9:30 28 січня. Місце проведення буде повідомлено додатково», — уточнили у відомстві. Зареєструватися у заході треба за формою.

Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.