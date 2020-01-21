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    Політика

    Бородянський: проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту

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    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський - Бородянський: проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту
    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

    Бородянський наголосив, що законопроєкт розробляли протягом двох місяців інтенсивної щоденної роботи фахових юристів

    Проєкт закону про дезінформацію в Україні має ще пройти публічне обговорення. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю «Детектор медіа».

    «Цей законпроєкт потребує краш-тесту... І я би хотів, щоб адвокати, юристи разом зі StopFake, з вами (журналістами — ред.), з іншими організаціями, які займаються дослідженням дезінформації, і провели цю систему через краш-тест», - зазначив міністр.

    Бородянський наголосив, що законопроєкт розробляли протягом двох місяців інтенсивної щоденної роботи фахових юристів.

    «Зараз подивимося, як цей законопроєкт буде покращуватися», - додав він.

    За словами міністра, у законопроєкті є багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов’язки.

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    ЗМІ Мінкульт міністр пропаганда Україна журналіст Володимир Бородянський дезінформація
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