Євросоюз дасть Конго ще €5 млн для боротьби з Еболою



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Підтверджена кількість смертних випадків, спричинених хворобою у Конго, зараз перевищує 1000 осіб

Демократична Республіка Конго продовжує потерпати від найбільшого із зареєстрованих спалахів Еболи

Євросоюз додатково виділив 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Комісії.

«Євросоюз нарощує гуманітарну підтримку шляхом надання додаткових 5 мільйонів євро для Демократичної Республіки Конго, яка продовжує потерпати від найбільшого із зареєстрованих спалахів Еболи. Підтверджена кількість смертних випадків, спричинених хворобою, зараз перевищує 1000 осіб. Після сьогоднішнього оголошення загальний обсяг фінансування з боку ЄС на потреби боротьби з хворобою у цій країні сягнув 17 мільйонів євро з 2018 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ЄС після спалаху хвороби, який торік стався у Конго, надав країні фінансування, надіслав експертів та медичне обладнання для боротьби з цією лихоманкою.

За оцінками європейських експертів, Ебола в цій країні залишається серйозною загрозою, тож необхідно зробити все можливе, щоб зупинити розповсюдження епідемії, включаючи зусилля з вакцинації, лікування та інші запобіжні заходи.

Як відомо, вірус Ебола, який неодноразово вибухав у Африці, вбив близько половини з тих, хто його підхоплював. Але у Європі випадки цього захворювання надзвичайно рідкі: вони фіксувалися лише один раз в 2015 році в Італії, в 2014 році в Іспанії та того ж року у Великій Британії. І були пов’язані з напливом мігрантів із Африки.

Джерело: Укрінформ