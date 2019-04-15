Жертвами вірусу Ебола в Конго стали понад 800 осіб



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Вірус Ебола

Усього зареєстровано 1251 випадок зараження

З початку епідемії вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго від захворювання померли понад 800 осіб, повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

«Ситуація на неділю, 14 квітня 2019 года ... 803 загиблих і 371 вилікуваний«, - йдеться в повідомленні міністерства в Twitter.

Відзначається, що усього зареєстровано 1251 випадок зараження, з них підтверджено 1185 випадків.

#Ebola - Situation au dimanche 14 avril 2019

- Au total, 1.251 cas (1.185 confirmés et 66 probables), 803 décès et 371 personnes guéries

- 11 nouveaux cas confirmés

- 11 nouveaux décès de cas confirmés

- 290 cas suspects

- 6 nouveaux guérishttps://t.co/HzNBQRF9IN pic.twitter.com/PXCGby2KcK — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) 14 квітня 2019 р.

Як відомо, вірус Ебола, який неодноразово вибухав у Африці, вбив близько половини з тих, хто його підхоплював. Але у Європі випадки цього захворювання надзвичайно рідкі: вони фіксувалися лише один раз в 2015 році в Італії, в 2014 році в Іспанії та того ж року у Великій Британії. І були пов’язані з напливом мігрантів із Африки.