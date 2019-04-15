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    Жертвами вірусу Ебола в Конго стали понад 800 осіб

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    <span>Вірус Ебола</span> - Жертвами вірусу Ебола в Конго стали понад 800 осіб
    Вірус Ебола

    Усього зареєстровано 1251 випадок зараження

    З початку епідемії вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго від захворювання померли понад 800 осіб, повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

    «Ситуація на неділю, 14 квітня 2019 года ... 803 загиблих і 371 вилікуваний«, - йдеться в повідомленні міністерства в Twitter.

    Відзначається, що усього зареєстровано 1251 випадок зараження, з них підтверджено 1185 випадків.

    Як відомо, вірус Ебола, який неодноразово вибухав у Африці, вбив близько половини з тих, хто його підхоплював. Але у Європі випадки цього захворювання надзвичайно рідкі: вони фіксувалися лише один раз в 2015 році в Італії, в 2014 році в Іспанії та того ж року у Великій Британії. І були пов’язані з напливом мігрантів із Африки.

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