Євросоюз готує для України нову програму макрофінансової допомоги

Наступного тижня Єврокомісія випустить комюніке про амбітну програму макрофінансової допомоги

З 2018 року має почати діяти нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу, обсяг якої буде близьким до 600 млн євро. Про це заявив президент Петро Порошенко після переговорів з представниками Єврокомісії, в тому числі з комісаром Йоганнесом Ганом. «Ми домовилися, що наступного тижня Єврокомісія випустить комюніке про амбітну



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Наступного тижня Єврокомісія випустить комюніке про амбітну програму макрофінансової допомоги

З 2018 року має почати діяти нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу, обсяг якої буде близьким до 600 млн євро.

Про це заявив президент Петро Порошенко після переговорів з представниками Єврокомісії, в тому числі з комісаром Йоганнесом Ганом.

«Ми домовилися, що наступного тижня Єврокомісія випустить комюніке про амбітну програму макрофінансової допомоги. Три транша, такий самий обсяг, що зараз, причому починаємо працювати з січня 2018 року», - заявив він.

Порошенко не став називати чітку суму коштів, які будуть виділені.

«У нас є домовленість не розголошувати цифри, але приблизно йдеться про ті самі обсяги, що і третій транш (нинішньої програми МФД)», - заявив він. Як відомо, в рамках третього траншу Україна мала отримати 600 млн євро, однак ці кошти будуть втрачені через невиконання низки умов, включаючи антикорупційні реформи.

Порошенко наголосив, що нова програма також включатиме певний перелік умов, які зобов’яжеться виконати Україна, однак не став перераховувати їх.

«Це (нова програма) для нас – мотивація продовжувати реформи. Саме в цьому є сенс макрофінансової допомоги», - заявив президент.

Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

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