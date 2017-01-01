Декларація ЄНП. Сигнали та дзвіночки для України

Саміт ЄНП і представників Східного партнерства схвалив резолюцію, яка є досить позитивною для України

Саміт «Східного партнерства», який відбувався в п’ятницю в Брюсселі, не став проривним для України. Більш того, за інформацією ЗМІ, Київ навіть розглядав варіант ігнорування саміту через те, що Україну не влаштовував проект декларації, підготовленої до завершення саміту. Вона, на думку українських дипломатів, не надто амбіційна



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Саміт ЄНП і представників Східного партнерства схвалив резолюцію, яка є досить позитивною для України

Саміт «Східного партнерства», який відбувався в п’ятницю в Брюсселі, не став проривним для України. Більш того, за інформацією ЗМІ, Київ навіть розглядав варіант ігнорування саміту через те, що Україну не влаштовував проект декларації, підготовленої до завершення саміту. Вона, на думку українських дипломатів, не надто амбіційна відносно України та не надає європейської перспективи для нашої країни. Втім все-таки Петро Порошенко полетів для Брюсселя, хоча і не в найкращому настрої. За кілька днів до саміту виявилось, що ЄС не надасть 600 млн євро макрофінансової підтримки через невиконання Україною своїх зобов'язань. Крім того, Порошенко був змушений виправдовуватись на саміті одної з найкрупніших партій – Європейської народної партії – щодо масової депортації з України грузинів, які входять в команду Михайла Саакашвілі.

Поза тим саміт ЄНП і представників Східного партнерства схвалив свою резолюцію, яка є досить позитивною для України. В ній підтверджена підтримка територіальної цілісності країн Східного партнерства (України, Грузії та Молдови) і засуджена російська агресія щодо сусідів. Щоправда, європейці окремим пунктом попереджають, що якщо політичні еліти країн-партнерів не пришвидшать темпи реформ та не вживатимуть рішучих заходів боротьби з корупцією, жодної західної допомоги для виходу з кризи не буде достатньо. Українській владі чітко дали зрозуміти, що на макрофінансову та технічну допомогу ЄС вона зможе розраховувати на основі суворих вимог.