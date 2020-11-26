Євросоюз виділить €9,6 млн на цифрову трансформацію України

Проєкт триватиме до березня 2024 року

Проєкт спрямовано на зміцнення спроможності української держави до надання публічних послуг онлайн, зміцнення кібербезпеки та безпеки персональних даних

В Україні розпочалась реалізація проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Євросоюзом, в рамках якого на цифрову трансформацію держави буде виділено 9,6 млн євро.

Як повідомили «Європейській правді» у естонській Академії електронного управління, яка реалізує проєкт спільно з іспанським Міжнародним та Іберо-американським фондом державного управління, установче засідання EU4DigitalUA відбулося 25 листопада в режимі онлайн.

Цей проєкт із фінансовим внеском ЄС у розмірі 9,6 млн євро є частиною ширшої програми підтримки української цифрової трансформації та гармонізації з Єдиним цифровим ринком ЄС із загальним бюджетом 25 млн євро.

Проєкт спрямовано на зміцнення спроможності української держави до надання публічних послуг онлайн, зміцнення кібербезпеки та безпеки персональних даних. Він триватиме до березня 2024 року.

Україна досягла «вражаючих успіхів у цифровій трансформації», відзначив з нагоди початку роботи проєкту посол ЄС Матті Маасікас.

«Євросоюз підтримує подальший розвиток цифрових технологій в Україні з метою підвищення конкурентоздатності країни і сприяння подальшому наближенню її до Єдиного цифрового ринку ЄС», – підкреслив дипломат.

«Ми застосовуємо передовий досвід, отриманий при розбудові «цифрового уряду» Естонії, щоб допомогти уряду України у подальших кроках до створення більш прозорого і ефективного суспільства», – наголосив Ханнес Асток, виконавчий директор Академії електронного управління.

Додамо, іншим великим цифровим проєктом Євросоюзу та низки його держав-членів є Egov4Ukraine з бюджетом в понад 9 млн євро. Проєкт який розпочався 2016 року і завершиться у червні 2021-го.

Під час його реалізації було створено систему обміну даними «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між електронними реєстрами органів виконавчої влади.