Український фонд стартапів запустив грантову навчальну програму
Зараз триває прийом заявок для акредитації акселераторів
Український фонд стартапів запустив грантову спеціалізовану навчальну програму для засновників проєктів, яка підвищує їхню кваліфікацію і допомагає вдосконалити навички в розвитку бізнесу.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри у фейсбуці.
Український фонд стартапів запустив грантову спеціалізовану навчальну програму для засновників проєктів, яка підвищує їхню кваліфікацію і допомагає вдосконалити навички в розвитку бізнесу.
Зараз триває прийом заявок для акредитації акселераторів.
Акселерація — це спеціалізована навчальна програма для стартапів, яка підвищує їх кваліфікацію та допомагає вдосконалити навички, що стосуються розвитку бізнесу і не тільки. Це сприяє збільшенню кількості успішних стартапів.
Державний фонд «Український фонд стартапів» (УФС) за підсумками сьомого і восьмого пітчів (презентація проєкту перед потенційними інвесторами), проведених 23 червня і 3 липня, прийняв рішення виділити $300 тисяч дев'яти українським стартапам.
Ознайомитися з деталями програми і подати заявку можна за посиланням.
Після завершення акредитації акселераторів Фонд розпочне відбір стартапів для участі у відповідній програмі.
Український фонд стартапів (УФС) - це державний фонд, заснований з ініціативи Кабінету міністрів.
Місія фонду - підтримувати інноваційні проекти та допомагати українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії. Фонд надає гранти компаніям і фізичним особам-підприємцям на початкових стадіях їх розвитку (pre-seed і seed).
Нагадаємо, Фонд фінансує стартапи на ранніх стадіях їхнього розвитку (pre-seed та seed): у сумі $25 000 — на стадії pre-seed та $50 000 — на стадії seed. Отже, один стартап, який зростає, може отримати сукупно до $75 000.