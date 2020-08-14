Український фонд стартапів запустив грантову навчальну програму



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Український фонд стартапів запустив грантову навчальну програму

Зараз триває прийом заявок для акредитації акселераторів

Український фонд стартапів запустив грантову спеціалізовану навчальну програму для засновників проєктів, яка підвищує їхню кваліфікацію і допомагає вдосконалити навички в розвитку бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у фейсбуці.

Український фонд стартапів запустив грантову спеціалізовану навчальну програму для засновників проєктів, яка підвищує їхню кваліфікацію і допомагає вдосконалити навички в розвитку бізнесу.

Зараз триває прийом заявок для акредитації акселераторів.

Акселерація — це спеціалізована навчальна програма для стартапів, яка підвищує їх кваліфікацію та допомагає вдосконалити навички, що стосуються розвитку бізнесу і не тільки. Це сприяє збільшенню кількості успішних стартапів.

Державний фонд «Український фонд стартапів» (УФС) за підсумками сьомого і восьмого пітчів (презентація проєкту перед потенційними інвесторами), проведених 23 червня і 3 липня, прийняв рішення виділити $300 тисяч дев'яти українським стартапам.

Ознайомитися з деталями програми і подати заявку можна за посиланням.

Після завершення акредитації акселераторів Фонд розпочне відбір стартапів для участі у відповідній програмі.

Український фонд стартапів (УФС) - це державний фонд, заснований з ініціативи Кабінету міністрів.

Місія фонду - підтримувати інноваційні проекти та допомагати українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії. Фонд надає гранти компаніям і фізичним особам-підприємцям на початкових стадіях їх розвитку (pre-seed і seed).

Нагадаємо, Фонд фінансує стартапи на ранніх стадіях їхнього розвитку (pre-seed та seed): у сумі $25 000 — на стадії pre-seed та $50 000 — на стадії seed. Отже, один стартап, який зростає, може отримати сукупно до $75 000.