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    Економіка та фінанси

    Мінцифри відкрило дані з Реєстру будівельної діяльності

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    В реєстрі вже опубліковано дані понад 27 тисяч декларативних та дозвільних документів&nbsp; - Мінцифри відкрило дані з Реєстру будівельної діяльності
    В реєстрі вже опубліковано дані понад 27 тисяч декларативних та дозвільних документів 

    Профільний міністр зазначив, що вся інформація в реєстрі є актуальною, структурованою та захищеною від несанкціонованих змін

    Міністерство цифрової трансформації відкрило дані про декларативні та дозвільні документи з Реєстру будівельної діяльності, який запрацював на початку липня в межах реалізації Єдиної державної електронної системи в галузі містобудування.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Він додав, що вже опубліковано дані понад 27 тисяч декларативних та дозвільних документів. За словами Федорова, в новому реєстрі даних розширено перелік полів, де вказана інформація, раніше доступна лише на папері, а також розміщено унікальні ідентифікатори, які прив'язують до об'єкта будівництва всі дозвільні документи. Крім цього, всі дані опубліковано з координатами, що дає змогу з точністю виявити об’єкт будівництва.

    Міністр зазначив, що вся інформація є актуальною, структурованою та захищеною від несанкціонованих змін. Дані щотижня публікуються в текстовому форматі Json.

    Реєстр доступний на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

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