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    Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю

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    Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю

    Ізраїльтяни і палестинці мають право жити в умовах миру, - ЄС

    Європейський Союз закликав негайно припинити ракетні удари по Ізраїлю з боку сектора Гази. Про це сказано в заяві спікера зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

    «Деескалація цієї небезпечної ситуації терміново необхідна для забезпечення захисту життів цивільних осіб. Ізраїльтяни і палестинці мають право жити в умовах миру», - йдеться в заяві.

    Як повідомлялося, із сектора Гази по Ізраїлю було запущено не менше 200 ракет, десятки з них були перехоплені системою ППО «Залізний купол».

    Ізраїльські військові завдали удари у відповідь по 120 терористичних цілях по всьому сектору Газа.

    За даними поліції, в результаті обстрілу поранення отримали двоє ізраїльтян, ударами пошкоджені житлові будинки, десятки тисяч людей були змушені виїхати в безпечну зону.

    За даними палестинської влади, загинули як мінімум четверо цивільних.

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