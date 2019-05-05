Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю
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Ізраїльтяни і палестинці мають право жити в умовах миру, - ЄС
Європейський Союз закликав негайно припинити ракетні удари по Ізраїлю з боку сектора Гази. Про це сказано в заяві спікера зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.
«Деескалація цієї небезпечної ситуації терміново необхідна для забезпечення захисту життів цивільних осіб. Ізраїльтяни і палестинці мають право жити в умовах миру», - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, із сектора Гази по Ізраїлю було запущено не менше 200 ракет, десятки з них були перехоплені системою ППО «Залізний купол».
Ізраїльські військові завдали удари у відповідь по 120 терористичних цілях по всьому сектору Газа.
За даними поліції, в результаті обстрілу поранення отримали двоє ізраїльтян, ударами пошкоджені житлові будинки, десятки тисяч людей були змушені виїхати в безпечну зону.
За даними палестинської влади, загинули як мінімум четверо цивільних.