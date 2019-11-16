Кабмін підтримав проєкт закупівлі у Франції 20 патрульних катерів графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судна виготовлятимуться з морського алюмінію, тому вони будуть більш легкі та маневрені

За три роки Державна прикордонна служба отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії

Кабінет міністрів України підтримав проєкт посилення системи морської безпеки та охорони кордону, в рамках якого за три роки Державна прикордонна служба отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії ОСЕА.

Про це повідомляється на сайті МВС.

«Сьогодні ми презентуємо великий та надважливий структурний проєкт посилення системи охорони морських кордонів. В рамках якого для потреб Держприкордонслужби Україна закупає 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У МВС зазначають, що велику угоду незабаром буде підписано між урядами України та Франції, після чого Верховна Рада повинна її ратифікувати і за три роки Державна прикордонна служба отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії ОСЕА.

Аваков зауважив, що пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України і потреб ДПСУ, а Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію, 25%, виробництва в Україні.

Окрім того зазначається, що судна виготовлятимуться з морського алюмінію, тому вони будуть більш легкі та маневрені.

У МВС інформують, що окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом двох років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

Аваков зазначив, що вартість контракту 136,5 млн євро.

«Реалізація проєкту планується в тому числі з частковим фінансуванням за рахунок кредитних коштів, як комерційних банків, так і за рахунок казначейської позики міністерства фінансів Франції. Кредит надає держава Франція. 15% виплачує Україна з бюджету. 85% кредитні кошти», - додав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, цього тижня два американські патрульні катери включили до складу Військово-морських сил Збройних сил України.