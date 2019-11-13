Два американські патрульні катери включили до складу Військово-морських сил Збройних сил України



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Фото: facebook.com/kotlyar.od

Катери успішно пройшли перші ходові випробування після тривалого транспортування на борту вантажного судна Ocean Freedom

В Одесі пройшла урочиста церемонія включення американських патрульних катерів «Слов'янськ» і «Старобільськ», а також пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» до складу Військово-морських сил Збройних сил України. Про це повідомляє у Facebook заступник одеського міського голови Андрій Котляр.

«Сьогодні, за запрошенням командувача військово-морськими силами України Ігоря Воронченка, взяв участь в урочистому включенні патрульних катерів «Слов'янськ», «Старобільськ» та пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» до складу Військово-морських сил Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці патрульні катери типу Island були доставлені зі США до Одеси 21 жовтня після дообладнання та успішних випробувань.

Катери типу Island - швидкохідні судна, які будувалися протягом 1980-90-х років для Берегової охорони США. Можуть розвивати швидкість до 54,6 км/год. Особовий склад - до 18 моряків, зокрема, три офіцери. На озброєнні катерів - автоматична артилерійська установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster калібру 25 мм і два кулемети М2НВ калібру 12,7 мм. Кораблі також обладнані радіолокаційною станцією, на борту кожного є моторний човен.

Катери успішно пройшли перші ходові випробування після тривалого транспортування на борту вантажного судна Ocean Freedom.

Невдовзі 32 українських моряків, які пройшли 10-тижневу підготовку у США, нестимуть службу на катерах «Слов’янськ» та «Старобільськ» по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Багатофункціональне аварійно-рятувальне судно «Олександр Охрименко» може залучатися до пошуково-рятувального та протимінного забезпечення, проведення водолазних, гідрографічних, науково-дослідницьких та інших спеціальних робіт.