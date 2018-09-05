Кабмін підвищив мінімальні ціни на алкоголь



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Так мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити до 89,4 гривні

Кабінет міністрів України підвищив мінімальні гуртово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої, ухваливши на засіданні 5 вересня відповідну постанову.

Згідно з постановою, ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зростуть на 12,4-19,6%; віскі, ром і джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% і вина – на 4,5-13,5%.

Так мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити до 89,4 гривні.

Мінімальні гуртово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються до 321 гривні за літр 100% спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищені до 42 гривень за пляшку 0,7 літра у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – до 49 гривень, на шампанське за пляшку 0,7 літра – до 89 гривень.

Постановою передбачене збільшення мінімальної гуртово-відпускної ціни коньяку «три зірки» з нинішніх 386,98 гривні за літр 100% спирту до 412,5 гривні, роздрібної – з 597,3 гривні до 641,6 гривні, «чотири зірки» – з 412,85 гривні до 455,2 гривні і з 645,17 гривні до 696,7 гривні.

Для коньяку «п’ять зірок» мінімальна гуртова ціна знижена з 495,95 гривні до 481,6 гривні, тоді як роздрібна підвищена з 692,6 гривні до 758,3 гривні.

Згідно з пояснювальною запискою, попереднього разу мінімальні ціни на алкогольну продукцію були затверджені у вересні 2017 року. Зазначається, що підвищення мінімальних цін на алкоголь пов’язане зі зростанням цін на складові, компоненти виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуючі.

Урядова постанова набуде чинності через 10 днів після її опублікування.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити суму акцизного податку на цигарки з адвалорних та специфічних ставок на рівні не менше мінімального акцизного податкового зобов'язання до 31 грудня 2024 року.

Джерело: Радіо Свобода