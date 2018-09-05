Уряд хоче змінити акцизний податок на цигарки



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За дев'ять років вартість пачки цигарок в Україні зросла в 20 разів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити суму акцизного податку на цигарки з адвалорних та специфічних ставок на рівні не менше мінімального акцизного податкового зобов'язання до 31 грудня 2024 року

Цей законопроект був схвалений на засіданні уряду в середу.

Кабмін пропонує тимчасово, до 31 грудня 2024 року, встановити, що під час визначення податкового зобов'язання на цигарки одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорними та специфічними ставками акцизного податку, не має бути меншою від встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.

При цьому під час визначення податкового зобов'язання на цигарки, розмір задекларованої мінімальної роздрібної ціни яких менший від розміру мінімального акцизного податкового зобов'язання (в перерахунку на кількість штук цигарок в упаковці), помноженого на коефіцієнт 1,65, сума акцизного податку не має бути меншою від встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання, помноженого на коефіцієнт 1,4.

Також додатково, для неможливості уникнення виконання запропонованої норми, пропонується ввести обмеження щодо зниження цін на тютюнові вироби в роздрібній мережі не більше ніж 5% від максимальної роздрібної ціни.

При цьому в разі порушення зазначених обмежень щодо зниження цін на тютюнові вироби передбачено стягнення штрафу з суб'єкта роздрібної торгівлі (в розмірі 100% вартості наявних у суб'єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше ніж 10 тис. гривень).

Метою законопроекту є запобігання ненадходженню до бюджету податків, які залежать від ціни реалізації тютюнових виробів, а саме: податку на додану вартість та акцизного податку з роздрібного продажу.

У пояснювальній записці сказано, що, відповідно до Податкового кодексу, виробником або імпортером тютюнових виробів встановлюються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари шляхом декларування таких цін.

Водночас зазначається, що в поточному році окремі виробники тютюнових виробів декларували ціни на цигарки в сумі від 17,15 гривень до 18,58 гривень за пачку, тобто ціни на певні марки сигарет декларувалися на рівні нижче суми податків на вартість акцизної марки в одній пачці (18,64 гривні).

При цьому таке зниження призводить до того, що бюджет недоотримує кошти від податків, які залежать від ціни, а саме від податку на додану вартість та акцизного податку з роздрібного продажу.

Варто зазначити, що за дев'ять років вартість пачки цигарок в Україні зросла в 20 разів.

Джерело: Українські новини