Воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар

Якщо нам вдасться уникнути цього сценарію, права і свободи громадян України не будуть обмежуватися

Дякую українським депутатам за підтримку мого Указу про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 30 днів.

Запровадження воєнного стану передбачається виключно у випадку наземної операції регулярних військ РФ за межами ОСС та незаконно анексованого Криму в областях, які розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки україно-молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Саме там, де може бути нанесено удар.

Якщо нам вдасться уникнути цього сценарію, права і свободи громадян України не будуть обмежуватися. Указ передбачає право Президента, як тільки російський солдат перетне кордон, не втрачати жодної секунди для того, щоби забезпечити захист української землі.

Джерело: блог Петра Порошенка

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