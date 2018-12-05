Кабмін ухвалив проект меморандуму про співпрацю з МВФ



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МВФ задоволений прийнятим Україною бюджетом на 2019 рік

Кабінет міністрів затвердив проекти листа про наміри та меморандуму щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом за програмою Stand-by.

«Сьогодні були затверджені проекти листа про наміри уряду і Національного банку України до МВФ та меморандуму про економічну та фінансову політику», - сказано у повідомлені.



Раніше МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By.

Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд — 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.