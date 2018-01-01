Кабмін збільшив допомогу переселенцям на проживання

Суму щомісячної допомоги для пенсіонерів і дітей було збільшено з 884 грн до тисячі гривень

Кабінет міністрів України збільшив суму щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема пенсіонерам та дітям, для покриття витрат на проживання, зокрема оплату житлово-комунальних послуг, до тисячі гривень. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу. [READ_MORE] Згідно з проектом рішення, що має агентство, суму



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Переселенці з Донбасу і Криму

Суму щомісячної допомоги для пенсіонерів і дітей було збільшено з 884 грн до тисячі гривень

Кабінет міністрів України збільшив суму щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема пенсіонерам та дітям, для покриття витрат на проживання, зокрема оплату житлово-комунальних послуг, до тисячі гривень.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Згідно з проектом рішення, що має агентство, суму щомісячної допомоги для пенсіонерів і дітей було збільшено з 884 грн до тисячі гривень

Також уряд змінив максимальну суму допомоги на сім'ю, яка раніше становила 2,4 тис. грн (і 3,4 тис. грн для сімей з людьми з інвалідністю) - тепер Кабмін встановив, що загальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати 3 тис. грн, для сімей з людьми з інвалідністю 3,4 тис. грн, а для багатодітних сімей - 5 тис. грн.

«Ми готуємо ще проект до положення про порядок призначення субсидій, яким ми спростимо доступ внутрішньо переміщених осіб до отримання субсидій, що ми їм призначатимемо на підставі декларування повного складу сім'ї, яка потребує субсидії, тобто без реєстрації і без наявності договору оренди приміщення», - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду.

Як повідомлялося, станом на 15 січня 2018 року в Україні зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.

Джерело: Інтерфакс-Україна