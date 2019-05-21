Кадиров розчарувався в Зеленському після його промови у Раді



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Кадирова розізлила промова Зеленського про Крим і Донбас

Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що розчарувався у президентові Володимирі Зеленському після його інавгураційної промови у Верховній Раді.

Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

«Своїм завданням він назвав «повернення Донбасу і Криму». Не буду нічого говорити про Донбас, видавлений безрозсудними діями керівництва України. А що стосується Криму, то півострів у березні 2014 року назавжди повернувся додому в Росію і нікуди йти не збирається! Зеленському та його майбутнім наступникам слід назавжди засвоїти, що Крим був, є і навіки-віків буде складовою частиною Росії», – стверджує він.

Кадиров вважає, що «швидше за все, інавгураційну промову редагували за океаном, інакше президент не став би в перший же день робити войовничі заяви, погрожуючи захопити територію сусідньої держави».

«Володимир Олександрович, я був про вас зовсім іншої думки. Думав, що успішний, досвідчений і відомий шоумен стане мудрим тверезомислячим політиком, а ви відразу зазіхнули на чуже. Так добрі сусіди не роблять! Змушений розчаруватися у вас. А так не хотілося в перший же день!», – заявив президент Чечні.

За його словами, «Росія ставиться до промов Києва про Крим, як до дитячих пустощів, а витівки іноді сильно дратують».

«Якби Росії потрібні були чужі землі, Київ давно став би обласним центром на заході РФ. Велике, гарне, квітуче місто! Але Росія цього не зробить ніколи! Ми поважаємо територіальну цілісність країни братнього українського народу! Нам чужого не треба, але і свого нікому не віддамо!», – вважає Кадиров.