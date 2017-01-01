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    Канада виділила Україні майже $8 млн допомоги для Донбасу

    Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7
    Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада виділила для України майже 8 мільйонів доларів допомоги для Донецької та Луганської областей. Про це вона сказала на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним. За словами Фріланд, Канада розуміє ті труднощі, з якими зіткнувся цей регіон.  «Те, що останнім
    • 21 Грудня, 22:24
    • Розсилка
    Христя Фріланд і Павло Клімкін
    Фото: Остап Яриш/ Громадське
    Христя Фріланд і Павло Клімкін

    Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7

    Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада виділила для України майже 8 мільйонів доларів допомоги для Донецької та Луганської областей.

    Про це вона сказала на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

    За словами Фріланд, Канада розуміє ті труднощі, з якими зіткнувся цей регіон. 

    «Те, що останнім часом зробили наші канадські друзі та партнери, особливо кілька днів тому, це включення України до контрольного списку тих країн, куди можна постачати зброю, і це не тільки формальний символ або потужний політичний сигнал, це дійсно особлива допомога», — сказав Клімкін.

    Також Павло Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7 наступного року. Зокрема, ця співпраця стосуватиметься і безпекових питань.

    Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

    Раніше  Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

    Павло Клімкін Канада Україна
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