Канада виділила Україні майже $8 млн допомоги для Донбасу
- 21 Грудня, 22:24
-
Розсилка
Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада виділила для України майже 8 мільйонів доларів допомоги для Донецької та Луганської областей.
Про це вона сказала на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним.
За словами Фріланд, Канада розуміє ті труднощі, з якими зіткнувся цей регіон.
«Те, що останнім часом зробили наші канадські друзі та партнери, особливо кілька днів тому, це включення України до контрольного списку тих країн, куди можна постачати зброю, і це не тільки формальний символ або потужний політичний сигнал, це дійсно особлива допомога», — сказав Клімкін.
Також Павло Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7 наступного року. Зокрема, ця співпраця стосуватиметься і безпекових питань.
Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.
Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.