Канада виділила Україні майже $8 млн допомоги для Донбасу

Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада виділила для України майже 8 мільйонів доларів допомоги для Донецької та Луганської областей. Про це вона сказала на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним. За словами Фріланд, Канада розуміє ті труднощі, з якими зіткнувся цей регіон. «Те, що останнім



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Фото: Остап Яриш/ Громадське Христя Фріланд і Павло Клімкін

Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада виділила для України майже 8 мільйонів доларів допомоги для Донецької та Луганської областей.

Про це вона сказала на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

За словами Фріланд, Канада розуміє ті труднощі, з якими зіткнувся цей регіон.

«Те, що останнім часом зробили наші канадські друзі та партнери, особливо кілька днів тому, це включення України до контрольного списку тих країн, куди можна постачати зброю, і це не тільки формальний символ або потужний політичний сигнал, це дійсно особлива допомога», — сказав Клімкін.

Також Павло Клімкін зазначив, що Україна планує посилити співпрацю з Канадою в контексті головування країни в G7 наступного року. Зокрема, ця співпраця стосуватиметься і безпекових питань.

Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.