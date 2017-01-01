Глава МЗС Канади розповіла про свої плани в Україні

Ця поїздка до України стане для Христі Фріланд першою з часу призначення міністром закордонних справ Канади

У четвер та п'ятницю глава МЗС Канади Христя Фріланд перебуватиме в Україні, де проведе ряд зустрічей із керівництвом держави. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Канади. «Міністр зустрінеться із президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, й главою МЗС Павлом Клімкіним з метою обговорення чинної



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Христя Фріланд

Ця поїздка до України стане для Христі Фріланд першою з часу призначення міністром закордонних справ Канади

У четвер та п'ятницю глава МЗС Канади Христя Фріланд перебуватиме в Україні, де проведе ряд зустрічей із керівництвом держави.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Канади.

«Міністр зустрінеться із президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, й главою МЗС Павлом Клімкіним з метою обговорення чинної політичної та безпекової ситуації в Україні й відзначення сторіччя української дипломатії. Фріланд також зустрінеться із кількома членами уряду України, які очолюють процес реформування», - заявили у МЗС.

Сама Христя Фріланд розповіла, що зосередить свою увагу на пошуку ефективних способів підтримки України.

«Канада – один із найбільших міжнародних помічників України. Одним із пріоритетів нашого президенства у G7 наступного року стане розбудова більш мирного та безпечного світу. У цьому контексті я із нетерпінням очікую на обговорення важливих проблем, у тому числі поваги до суверенітету й територіальної цілісності України, а також того, як Канада може підтримати народу України у визначенні його власного майбутнього», - сказала Фріланд.

Зазначимо, що ця поїздка до України стане для Христі Фріланд першою з часу призначення міністром закордонних справ Канади у січні цього року.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд здійснить візит в Україну у другій половині грудня та візьме участь у заходах з нагоди 100-річчя української дипломатії.

Раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

Джерело: Укрінформ