Канада підтримує українців і не буде мовчазним спостерігачем, - Фріланд

Голодомор спонукає ніколи не мовчати про насильство, зазначила Фріланд

Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Сьогодні ми разом із українцями понуро розмірковуємо над Голодомором-геноцидом і підтверджуємо нашу непохитну обітницю ніколи не відмовчуватися перед лицем насильства та ненависті», - йдеться у повідомленні.

Today, we stand with Ukrainians in sombre reflection of the #Holodomor genocide and reaffirm our steadfast vow to never stay silent in the face of violence or hate.