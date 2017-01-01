Канада підтримує українців і не буде мовчазним спостерігачем, - Фріланд
- Вчора, 07:27
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Голодомор спонукає ніколи не мовчати про насильство, зазначила Фріланд
Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.
Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.
«Сьогодні ми разом із українцями понуро розмірковуємо над Голодомором-геноцидом і підтверджуємо нашу непохитну обітницю ніколи не відмовчуватися перед лицем насильства та ненависті», - йдеться у повідомленні.
Today, we stand with Ukrainians in sombre reflection of the #Holodomor genocide and reaffirm our steadfast vow to never stay silent in the face of violence or hate.— Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 листопада 2017 р.
Нагадаємо: у 2008 році Канада стала першою країною, що офіційно визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Окрім цього, саме у канадському Едмонтоні ще у 1983 році був споруджений перший у світі пам’ятник жертвам Голодомору.
Раніше в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.
Нагадаємо, 25 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.
День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.
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