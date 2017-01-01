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    Канада підтримує українців і не буде мовчазним спостерігачем, - Фріланд

    Голодомор спонукає ніколи не мовчати про насильство, зазначила Фріланд
    Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті. Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. «Сьогодні ми разом із українцями понуро розмірковуємо над Голодомором-геноцидом і підтверджуємо нашу непохитну
    • Вчора, 07:27
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    <span>МЗС Канади очолила українка Христя Фріланд</span>
    МЗС Канади очолила українка Христя Фріланд

    Голодомор спонукає ніколи не мовчати про насильство, зазначила Фріланд

    Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

    Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

    «Сьогодні ми разом із українцями понуро розмірковуємо над Голодомором-геноцидом і підтверджуємо нашу непохитну обітницю ніколи не відмовчуватися перед лицем насильства та ненависті», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо: у 2008 році Канада стала першою країною, що офіційно визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Окрім цього, саме у канадському Едмонтоні ще у 1983 році був споруджений перший у світі пам’ятник жертвам Голодомору.

    Раніше в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

    Нагадаємо, 25 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

    День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

    У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

    У Сєверодонецьку відслужили панахиду за жертвами Голодомору.

    міністр геноцид Канада українці Голодомор 1932-1933 років
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