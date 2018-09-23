Канада витратить 25 мільйонів доларів на посилення ролі жінок у світі



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Глава МЗС Канади Христя Фріланд

Всі втілювані проекти «підкреслять потужну роль, яку жіночі організації можуть грати на низовому рівні»

Канада оголосила про виділення понад 25 млн доларів на втілення кількох проектів, покликаних посилити роль жінок у миротворчості.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє «Укрінформ».

«Міністр Фріланд оголосила про виділення понад 25 млн дол на збільшення активної та суттєвої участі жінок у мирних процесах, підтримку розслідування сексуального та гендерного насильства, розбудову інклюзивного та тривалого миру й подальше посилення ролі жінок та просування гендерної рівності у країнах, що розвиваються», - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що всі втілювані проекти «підкреслять потужну роль, яку жіночі організації можуть грати на низовому рівні у стабілізації своїх громад та держав».

У МЗС також додали, що у Канаді найближчим часом буде створена посада посла із питань жінок, миру та безпеки, який надаватиме уряду поради із зазначених питань.

До слова, у Саудівській Аравії вести теленовини вперше стала жінка.