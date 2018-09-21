В Саудівській Аравії вести теленовини вперше стала жінка



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Поява жінки-ведучої на державному телебаченні стала знаковою подією для цього консервативного королівства

У Саудівській Аравії жінка вперше в історії країни стала телеведучою випуску новин на державному телебаченні

Про це повідомляє Daily Mail.

Журналістка Віам Аль-Дахіл разом з колегою-чоловіком почала вести вечірній інформаційний блок новин на телеканалі Al Saudiya.

Поява жінки-ведучої на державному телебаченні стала знаковою подією для цього консервативного королівства.

Віам Аль-Дахіл раніше працювала кореспондентом телеканалу CNBC Arabia і була ведучою новинного каналу Al-Arab.

Раніше повідомлялося, що жінки Саудівської Аравії отримали право керувати автомобілем. Декрет короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда про скасування заборони на водіння транспорту для мешканок королівства набув чинності 24 червня 2018 року.

Джерело: Еспресо ТВ