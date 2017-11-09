Україна запустить першу сонячну електростанцію у Чорнобилі
- Сьогодні, 07:16
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Сонячна установка повинна запрацювати протягом декількох тижнів
Україна готується запустити свою першу сонячну електростанцію на території Чорнобильської АЕС.
Про це пише AFP.
Нова електростанція потужністю 1 мегават знаходиться всього в 100 метрах від нового «саркофага» - гігантського металевого купола.
«Ця сонячна електростанція може задовольнити потреби селища середнього розміру, або близько 2000 квартир», - сказав в інтерв'ю голова українсько-німецької компанії Solar Chernobyl Євген Варягін.
За його словами, сонячна установка повинна запрацювати протягом декількох тижнів.
Компанія витратила мільйон євро на установку 3800 фотоелектричних панелей, розміщених на площі 1,6 гектара, і сподівається, що інвестиції окупляться протягом семи років.
«Кількість сонячного світла тут така ж, як і на півдні Німеччини», - говорить Варягін.
Установка величезного купола над руїнами пошкодженого реактора трохи більше року тому дозволила реалізувати проект сонячної електростанції.
В результаті, радіація поблизу заводу впала до 10% від попередніх рівнів, згідно з офіційними даними.
Проте, запобіжні заходи, як і раніше необхідні: сонячні панелі закріплені на бетонних блоках, а не розміщені на землі.
Грунт залишається забрудненим, пояснює Варягін.
«Ми не можемо бурити або копати тут через суворі правила безпеки», - говорить він.
Наприкінці жовтня повідомлялося, що французька компанія готова будувати сонячну електростанцію в Чорнобильській зоні
Нагадаємо, у 2016 році міністерство екології та природних ресурсів ініціювало створення у межах Чорнобильської зони відчуження так званої зони спеціального промислового, де заплановано розміщення парку сонячної енергетики із об’єктами відновлювальних джерел енергії. Зокрема, проект був представлений потенційним інвесторам на Українсько-канадському бізнес-форумі, який відбувався 20 червня 2016 року в м. Торонто (Канада).
Раніше повідомлялося, що вартість проекту з будівництва у зоні відчуження велетенської сонячної електростанції обійдеться у 1,25 мільярда доларів.
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Джерело: Економічна правда