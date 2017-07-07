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    Канцлер Австрії виступив за поетапне скасування санкцій проти Росії

    ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, зазначив Курц
    Канцлер Австрії Себастіан Курц виступив за поетапне скасування санкцій, введених проти Росії. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung. «ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, в реалізації Мінських угод. У разі прогресу бажано скасовувати санкції крок за кроком, щоб створити стимули для подальшого прогресу, про
    • Сьогодні, 04:25
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    Себастіан Курц
    Себастіан Курц

    ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, зазначив Курц

    Канцлер Австрії Себастіан Курц виступив за поетапне скасування санкцій, введених проти Росії.

    Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, в реалізації Мінських угод. У разі прогресу бажано скасовувати санкції крок за кроком, щоб створити стимули для подальшого прогресу, про які говорив свого часу (президент ФРН) Франк-Вальтер Штайнмаєр», - сказав Курц.

    Він також підкреслив, що вважає мир в Європі можливий тільки з Росією в якості партнера.

    Раніше Курц обіцяв не сходити з дотеперішнього курсу щодо санкцій ЄС проти Росії. 

    Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що до кінця січня мають з'явитися дві антиросійських доповіді адміністрації президента США в рамках виконання CAATSA. 

    Як повідомлялося, великі російські бізнесмени ведуть перемовини з представниками міністерства фінансів і Держдепу США з проханням не включати їх до санкційного списку.

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