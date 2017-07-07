Канцлер Австрії виступив за поетапне скасування санкцій проти Росії

ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, зазначив Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц виступив за поетапне скасування санкцій, введених проти Росії. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung. «ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, в реалізації Мінських угод. У разі прогресу бажано скасовувати санкції крок за кроком, щоб створити стимули для подальшого прогресу, про



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Себастіан Курц

ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, зазначив Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц виступив за поетапне скасування санкцій, введених проти Росії.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«ЄС повинен наполягати на прогресі в українському конфлікті, в реалізації Мінських угод. У разі прогресу бажано скасовувати санкції крок за кроком, щоб створити стимули для подальшого прогресу, про які говорив свого часу (президент ФРН) Франк-Вальтер Штайнмаєр», - сказав Курц.

Він також підкреслив, що вважає мир в Європі можливий тільки з Росією в якості партнера.

Раніше Курц обіцяв не сходити з дотеперішнього курсу щодо санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що до кінця січня мають з'явитися дві антиросійських доповіді адміністрації президента США в рамках виконання CAATSA.

Як повідомлялося, великі російські бізнесмени ведуть перемовини з представниками міністерства фінансів і Держдепу США з проханням не включати їх до санкційного списку.