Кандидат в прем'єр-міністри Британії зізнався у вживанні наркотиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майкл Гоув

Майкл Гоув вживав кокаїн до того, як прийшов в політику

Кандидат на пост прем'єр-міністра Великої Британії Майкл Гоув зізнався, що більше 20 років тому приймав наркотики, передає Daily Mail.

Відзначається, що він вживав кокаїн до того, як прийшов в політику.

«У той час я був молодим журналістом. Це було помилкою. Я озираюся назад і думаю, от би я цього не робив», - каже Гоув.

На його думку, минулі помилки не повинні позбавляти людину права претендувати на пост глави Консервативної партії.

Майкла Гоува підтримують члени парламентської фракції консерваторів, які виступають за прагматичний підхід до відносин з континентальною Європою після виходу з ЄС. В даний час політик обіймає посаду міністра з питань навколишнього середовища.

Раніше Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Вона перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади голови уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді щодо виходу Британії з Європейського союзу.

Додамо, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув, колишній глава МЗС Борис Джонсон, а також міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід.

Нагадаємо, 24 травня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що 7 червня піде у відставку з посади лідера партії, але продовжить роботу в якості прем'єра, поки не відбудеться конкурс на посаду лідера партії.

Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень після того, як Тереза Мей піде у відставку.

На посаду прем'єр-міністра Великої Британії претендують уже 10 кандидатів.