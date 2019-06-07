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    Тереза Мей йде з поста лідера британських консерваторів

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    глава уряду Великої Британії Тереза Мей - Тереза Мей йде з поста лідера британських консерваторів
    глава уряду Великої Британії Тереза Мей

    Відставка Мей дає старт виборам нового лідера правлячої Консервативної партії

    Сьогодні з поста лідера Консервативної партії йде Тереза Мей.

    Про це повідомляє BBC.

    «Тереза Мей 7 червня йде з поста лідера Консервативної партії, а незабаром залишить крісло прем'єр-міністра Британії», - йдеться в повідомленні.

    Відставка Терези Мей дає старт виборам нового лідера правлячої Консервативної партії. Цей процес повинен завершитися у двадцятих числах липня, коли новообраний лідер торі займе й місце глави уряду.

    Як зазначається, фаворитом у боротьбі за посади глави партії і уряду і за опитуваннями, і за оцінками букмекерів є колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон.

    24 травня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що 7 червня піде у відставку з посади лідера партії, але продовжить роботу в якості прем'єра, поки не відбудеться конкурс на посаду лідера партії.

    Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень після того, як Тереза Мей піде у відставку.

    На посаду прем'єр-міністра Великої Британії претендують уже 10 кандидатів.

     

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