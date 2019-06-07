Тереза Мей йде з поста лідера британських консерваторів
Відставка Мей дає старт виборам нового лідера правлячої Консервативної партії
Сьогодні з поста лідера Консервативної партії йде Тереза Мей.
Про це повідомляє BBC.
«Тереза Мей 7 червня йде з поста лідера Консервативної партії, а незабаром залишить крісло прем'єр-міністра Британії», - йдеться в повідомленні.
Відставка Терези Мей дає старт виборам нового лідера правлячої Консервативної партії. Цей процес повинен завершитися у двадцятих числах липня, коли новообраний лідер торі займе й місце глави уряду.
Як зазначається, фаворитом у боротьбі за посади глави партії і уряду і за опитуваннями, і за оцінками букмекерів є колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон.
Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень після того, як Тереза Мей піде у відставку.
На посаду прем'єр-міністра Великої Британії претендують уже 10 кандидатів.