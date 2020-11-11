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    «Карантин вихідного дня»: Під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду

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    «Карантин вихідного дня»: Під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду
    Фото: Мар’яна Чорнієвич/Громадське радіо

    «Карантин вихідного дня» можуть запровадити вже з 14−15 листопада

    Кабмін планує 11 листопада ухвалити рішення щодо запровадження в Україні «карантину вихідного дня». Засідання Кабміну заплановано на 13:30—15:00, очікується, що карантин вихідного дня запровадять вже з 14−15 листопада.

    Проти цього виступають підприємці. На мітинг проти нових обмежень вийшли ресторатори та працівники кінотеатрів.

    У коментарі Громадському протестувальники зазначають, що більшість заробітку вони отримують саме за вихідні дні, тому закриття закладів харчування на суботу-неділю суттєво вплине на них. Ймовірно, через таке закриття доведеться закрити свій бізнес.

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    Мар’яна Чорнієвич/Громадське радіо

     Акції проти запровадження «карантину вихідного дня» також відбулися у Львові та Івано-Франківську. 

    Що передбачає карантин вихідного дня?

    1. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка;

    2. Працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки.

    3. Заклади харчування працюватимуть лише на винос.

    На мітинг проти таких заходів вийшли представники бізнесу, зокрема кіноіндустрії та ресторанної сфери.

    На думку МОЗ, це зменшить контакти між людьми та допоможе розірвати ланцюг передачі коронавірусу.

    Кабмін Україна карантин
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