Карантин вихідного дня: Шмигаль розповів, як уряд підтримає підприємців

Денис Шмигаль: карантинні заходи – це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей

Кабінет міністрів України готовий підтримати українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня, а тому відновлює та розширює програми підтримки бізнесу.

Про це у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«З ініціативи Міністерства охорони здоров'я України будемо розглядати зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи», – заявив глава уряду.

Він додав, що влада розуміє, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тому повною мірою буде відновлено та розширено низку програм підтримки.

Зокрема, йдеться про компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва (як нагадав прем'єр-міністр, завдяки цій програмі навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць); виплати на дітей для сімей підприємців, що діяли навесні цього року.

Шмигаль додав, що разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

«Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи одна за одною оголошують про запровадження локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи – це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей», – підкреслив Шмигаль.

Як відомо, Кабмін розгляне питання запровадження карантину вихідного дня на засіданні у середу, 11 листопада.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив логіку карантину вихідного дня.

До слова, Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Як відомо, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.