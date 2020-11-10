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    У Києві зачинені на карантин п’ять шкіл і 12 дитсадків

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    355 класів столичних шкіл знаходяться на дистанційному навчанні - У Києві зачинені на карантин п’ять шкіл і 12 дитсадків
    355 класів столичних шкіл знаходяться на дистанційному навчанні
    Фото з відкритих джерел

    Закриття шкіл не дає бажаного результату у боротьбі з коронавірусом, вважають у КМДА

    Станом на 10 листопада в Києві 5 шкіл знаходяться на карантині, а також 355 класів 135 шкіл перебувають на дистанційному навчанні. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Через коронавірус, окрім п’яти шкіл, закрито й 12 закладів дошкільної освіти, а також 157 груп у 140 дитсадках. Це непогана тенденція у навчальних закладах, проте загальна ситуація в місті – невтішна», – зазначив він.

    За його словами, практика показала, що закриття шкіл не дає бажаного результату у боротьбі з коронавірусом.

    Місто робить усе можливе задля безпеки дітей у навчальних закладах.

    «Зараз наше першочергове завдання – організувати безпечний навчальний процес та забезпечити дітей засобами для дезінфекції. Дуже прошу усіх, пам’ятайте, що наш найдієвіший захист – свідоме ставлення до небезпеки вірусу. Не нехтуйте протиепідемічними заходами та подавайте приклад дітям», – наголосив Мондриївський.

    Він додав, що школи Києва готові працювати в нових реаліях, постійно створюються безпечні умови перебування в навчальних закладах і для дітей, і для викладачів, і для персоналу.

    Нагадаємо, станом на 6 листопада у Києві були зачинені на карантин 3 школи та 13 дитячих садочків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      479197
    • Хворіють
      255784
    • Одужали
      214657
    • Померли
      8756

    Як повдіомлялося, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 747 людей. Це на 1 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 8 листопада було 748 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 45667 випадків захворювання на Covid-19.

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