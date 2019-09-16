Картину Бенксі збираються продати на аукціоні за рекордну суму



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Бенксі створив картину 10 років тому

Devolved Parliament - найбільша робота Бенксі на полотн

Картина вуличного художника Бенксі Devolved Parliament буде продана на аукціоні Sotheby's за ціною від 1,5 до 2 млн фунтів стерлінгів ($1,8-2,5 млн).

Про це повідомляє liga.net з посиланням на Financial Times.

Сума може стати рекордною для робіт художника.

«Devolved Parliament - найбільша робота Бенксі на полотні, її ширина становить майже чотири метри. На картині зображені британські парламентарії в образі мавп.

Художник повідомив, що створив картину 10 років тому, а Бристольський музей виставив її на огляд 28 березня, щоб відзначити день Brexit, який так і не відбувся.

«Смійтеся зараз, але колись ніхто не понесе відповідальність», - такий підписом супроводив Бенксі свою картину в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно графіті вуличного художника Бенксі, що присвячене виходу Британії з Євросоюзу, було обнесено будівельними лісами і зафарбоване білою фарбою у британському місті Дувр.