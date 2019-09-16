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    Картину Бенксі збираються продати на аукціоні за рекордну суму

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    <p>Бенксі створив картину 10 років тому</p> - Картину Бенксі збираються продати на аукціоні за рекордну суму

    Бенксі створив картину 10 років тому

    Devolved Parliament - найбільша робота Бенксі на полотн

    Картина вуличного художника Бенксі Devolved Parliament буде продана на аукціоні Sotheby's за ціною від 1,5 до 2 млн фунтів стерлінгів ($1,8-2,5 млн).

    Про це повідомляє liga.net з посиланням на Financial Times.

    Сума може стати рекордною для робіт художника.

    «Devolved Parliament - найбільша робота Бенксі на полотні, її ширина становить майже чотири метри. На картині зображені британські парламентарії в образі мавп.

    Художник повідомив, що створив картину 10 років тому, а Бристольський музей виставив її на огляд 28 березня, щоб відзначити день Brexit, який так і не відбувся.

    «Смійтеся зараз, але колись ніхто не понесе відповідальність», - такий підписом супроводив Бенксі свою картину в Instagram.

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    . Devolved Parliament I made this ten years ago. Bristol museum have just put it back on display to mark Brexit day. . “Laugh now, but one day no-one will be in charge.”

    Публикация от Banksy (@banksy)

    Нагадаємо, нещодавно графіті вуличного художника Бенксі, що присвячене виходу Британії з Євросоюзу, було обнесено будівельними лісами і зафарбоване білою фарбою у британському місті Дувр.

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