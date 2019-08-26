У Британії будівельники зафарбували графіті Бенксі



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Робота художника на тему Brexit з'явилася на будівлі в 2017 році

Вартість роботи оцінювали в 1 млн фунтів стерлінгів

Графіті вуличного художника Бенксі, що присвячене виходу Британії з Євросоюзу, було обнесено будівельними лісами і зафарбоване білою фарбою у британському місті Дувр.

Про це повідомляє ВВС.

Графіті було одним з основних визначних пам'яток міста. Бенксі намалював робітника, який збиває своїми інструментами одну із зірок на прапорі ЄС.

Вартість роботи оцінювали в 1 млн фунтів стерлінгів. Робота художника з'явилася на будівлі в 2017 році.

Нагадаємо, мурал вуличного митця Бенксі із зображенням дівчинки, яка відпускає повітряну кульку у формі серця, виявився ‎улюбленим твором мистецтва британців.