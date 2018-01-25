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    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих

    Начальник поліції Мілана висловив гіпотезу, що сходження потяга з рейок могла спричинити несправність стрілочного механізму
    Кількість загиблих в результаті аварії потяга на півночі Італії зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє видання Il Fatto Quotidiano. За попередніми даними, серед загиблих троє жінок. Поранення отримали до сотні пасажирів, стан п’яти постраждалих – критичний. Ще вісім людей отримали поранення середньої тяжкості.
    • Сьогодні, 12:25
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    <span>Неподалік від Мілана зранку у четвер зійшов з рейок потяг</span>
    Неподалік від Мілана зранку у четвер зійшов з рейок потяг

    Начальник поліції Мілана висловив гіпотезу, що сходження потяга з рейок могла спричинити несправність стрілочного механізму

    Кількість загиблих в результаті аварії потяга на півночі Італії зросла до чотирьох осіб.

    Про це повідомляє видання Il Fatto Quotidiano.

    За попередніми даними, серед загиблих троє жінок. Поранення отримали до сотні пасажирів, стан п’яти постраждалих – критичний. Ще вісім людей отримали поранення середньої тяжкості.

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    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих
    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих
    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих
    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих
    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих
    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих
    Катастрофа на залізниці біля Мілана: вже четверо загиблих

    Рятувальники більше трьох годин витягували пасажирів, які опинилися у пастці понівечених вагонів.

    Як повідомлялося, близько 7 ранку зійшов з рейок потяг, що прямував з Кремони до Мілана. На потязі перебували десятки пасажирів, які зазвичай у цей час їдуть на роботу до міста.

    З рейок зійшли два вагони з шести і завалилися на бік.

    Причини аварії досі невідомі. Однак начальник поліції Мілана Марчелло Кардона висловив гіпотезу, що сходження потяга з рейок могла спричинити несправність стрілочного механізму.

    Прокуратура Мілана відкрила провадження за підозрою у злочинній недбалості.

     

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    катастрофа Італія потяг залізниця
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