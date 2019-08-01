Катастрофа винищувача в Каліфорнії: постраждало семеро туристів



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Винищувач F/A-18 ВМС США розбився у Каліфорнії

Постраждали любителі авіації, які приїхали в каньйон Зоряних воєн поспостерігати за тренувальними польотами

Щонайменше семеро відвідувачів національного парку Долина смерті постраждали в результаті катастрофи багатоцільового винищувача в штаті Каліфорнія. Про це повідомляє CNN.

За даними телекомпанії, літак розбився в так званому каньйоні Зоряних воєн, що розташований в Долині смерті неподалік від бази ВМС США Чайна-Лейк.

Телекомпанія наводить слова представника цього заповідника, який наголосив, що в результаті катастрофи винищувача «семеро відвідувачів отримали незначні травми». Каньйон вкрай популярний серед любителів авіації, які приїжджають туди поспостерігати за тренувальними польотами.

Представник авіаполку багатоцільових ударних винищувачів Лідія Бокк наголосила, що зараз на місці аварії ведеться «пошуково-рятувальна операція, але про стан льотчика нічого невідомо». «Ведеться розслідування», - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії впав винищувач F/A-18. Про долю тих, хто був на борту повітряного судна, поки не повідомляється. Також не уточнюється їхня чисельність.