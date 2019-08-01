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    Катастрофа винищувача в Каліфорнії: постраждало семеро туристів

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    <span>Винищувач F/A-18 ВМС США розбився у Каліфорнії&nbsp;</span> - Катастрофа винищувача в Каліфорнії: постраждало семеро туристів
    Винищувач F/A-18 ВМС США розбився у Каліфорнії 

    Постраждали любителі авіації, які приїхали в каньйон Зоряних воєн поспостерігати за тренувальними польотами

    Щонайменше семеро відвідувачів національного парку Долина смерті постраждали в результаті катастрофи багатоцільового винищувача в штаті Каліфорнія. Про це повідомляє CNN.

    За даними телекомпанії, літак розбився в так званому каньйоні Зоряних воєн, що розташований в Долині смерті неподалік від бази ВМС США Чайна-Лейк.

    Телекомпанія наводить слова представника цього заповідника, який наголосив, що в результаті катастрофи винищувача «семеро відвідувачів отримали незначні травми». Каньйон вкрай популярний серед любителів авіації, які приїжджають туди поспостерігати за тренувальними польотами.

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    Представник авіаполку багатоцільових ударних винищувачів Лідія Бокк наголосила, що зараз на місці аварії ведеться «пошуково-рятувальна операція, але про стан льотчика нічого невідомо». «Ведеться розслідування», - заявила вона.

    Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії впав винищувач F/A-18. Про долю тих, хто був на борту повітряного судна, поки не повідомляється. Також не уточнюється їхня чисельність.

     

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