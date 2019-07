У Каліфорнії розбився винищувач-бомбардувальник

Одномісний винищувач F/A-18E «Супер Хорнет» упав поблизу Чайна Лейк

Одномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни.

Як повідомили в ВМС США, літак впав біля військово-морської авіабази China Lake в 125 милях на північ від Лос-Анджелеса.

Про долю пілота нічого невідомо. На даний час ведуться пошуково-рятувальні роботи.

«Приблизно о 10:00 ранку за тихоокеанським часом F/A-18E зазнав аварії. Пошуково-рятувальні роботи вже ведуться», - йдеться в повідомленні ВМС в Twitter.

