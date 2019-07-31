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    У Каліфорнії розбився винищувач-бомбардувальник

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    У Каліфорнії розбився винищувач-бомбардувальник

    Одномісний винищувач F/A-18E «Супер Хорнет» упав поблизу Чайна Лейк

    Одномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни.

    Як повідомили в ВМС США, літак впав біля військово-морської авіабази China Lake в 125 милях на північ від Лос-Анджелеса.

    Про долю пілота нічого невідомо. На даний час ведуться пошуково-рятувальні роботи.

    «Приблизно о 10:00 ранку за тихоокеанським часом F/A-18E зазнав аварії. Пошуково-рятувальні роботи вже ведуться», - йдеться в повідомленні ВМС в Twitter.

    Обставини інциденту з'ясовуються. 

    літак Twitter ВМС
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