«Кайданки у нагороду»: Бочковський пообіцяв видати книжку про свій арешт

Бочковський зазначив, що книжка майже готова

Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу. Сам Бочковський вже роздумує, що робитиме, коли повернеться у відвойований кабінет. «Буду працювати для народу України. Це найголовніше», – каже Сергій Бочковський. А ще обіцяє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бочковський плануєсьогодні прийти на роботу в ДСНС

Бочковський зазначив, що книжка майже готова

Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу.

Сам Бочковський вже роздумує, що робитиме, коли повернеться у відвойований кабінет.

«Буду працювати для народу України. Це найголовніше», – каже Сергій Бочковський.

А ще обіцяє видати мемуари. Зазначає: книжка майже готова.

«Як назву книжку? Напевне «Кайданки у нагороду», – додає Сергій Бочковський.

Нагадаємо, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

Джерело: zik.ua