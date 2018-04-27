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    «Кайданки у нагороду»: Бочковський пообіцяв видати книжку про свій арешт

    Бочковський зазначив, що книжка майже готова
    Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу. Сам Бочковський вже роздумує, що робитиме, коли повернеться у відвойований кабінет. «Буду працювати для народу України. Це найголовніше», – каже Сергій Бочковський. А ще обіцяє
    • 27 Квiтня, 07:58
    • Розсилка
    Бочковський плануєсьогодні прийти на роботу в ДСНС
    Бочковський плануєсьогодні прийти на роботу в ДСНС

    Бочковський зазначив, що книжка майже готова

    Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу.

    Сам Бочковський вже роздумує, що робитиме, коли повернеться у відвойований кабінет.

    «Буду працювати для народу України. Це найголовніше», – каже Сергій Бочковський.

    А ще обіцяє видати мемуари. Зазначає: книжка майже готова.

    «Як назву книжку? Напевне «Кайданки у нагороду», – додає Сергій Бочковський. 

    Нагадаємо, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

    Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

    Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

    Джерело: zik.ua

    ДСНС книги арешт
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