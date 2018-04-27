«Кайданки у нагороду»: Бочковський пообіцяв видати книжку про свій арешт
- 27 Квiтня, 07:58
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Бочковський зазначив, що книжка майже готова
Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу.
Сам Бочковський вже роздумує, що робитиме, коли повернеться у відвойований кабінет.
«Буду працювати для народу України. Це найголовніше», – каже Сергій Бочковський.
А ще обіцяє видати мемуари. Зазначає: книжка майже готова.
«Як назву книжку? Напевне «Кайданки у нагороду», – додає Сергій Бочковський.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.
Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.
Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.
Джерело: zik.ua