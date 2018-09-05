Керівник ДФС Продан звільнився з посади



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Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан

21 серпня Юрій Луценко повідомив, що працює над справою проти керівника ДФС України Мирослава Продана

Виконувач обов’язків Державної фіскальної служби Мирослав Продан звільнився за власним бажанням.

Про це Продан заявив у Facebook.

За його словами, уряд вирішив оголосити конкурс на посаду голови Державної фіскальної служби. Продан планує брати у ньому участь, і саме для цього він пішов з посади.

«Щоби унеможливити конфлікт інтересів та будь-які спекуляції з цього приводу, вирішив просити уряд призначити іншого виконувача обов`язків голови ДФС. Службу на цей період повинна очолити людина, яка не братиме участі в конкурсі», — сказав Продан.

Раніше Федерація роботодавців України закликала силові органи припинити конфлікт із керівництвом Державної фіскальної служби, який розгортається навколо митниці.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має персональні претензії до в.о. голови ДФСУ Мирослава Продана. У відповідь Продан звинуватив ГПУ у тиску через намагання заблокувати перевірки у лісовій галузі.

«Я звертаюсь до керівництва Генеральної прокуратури: ви вже два місяці шантажуєте мене, моїх близьких, моє оточення, заявляєте про якусь інформацію про мене. Я готовий відповідати, якщо у вас справді є інформація. Через місяць ДФС завершує аудит щодо лісу, і суспільство матиме можливість почути дуже багато цікавих фактів. І причина шаленого тиску на мене відразу стане зрозумілою для всіх», - заявив Продан.

Як повідомляли ЗМІ, причиною конфлікту між ГПУ та ДФС може бути і затримання податківцями контрабандиста Дениса Амінєва, партнера співробітника Генпрокуратури Сергія Сердюка. Припинення діяльності групи Сердюка-Амінєва, на думку експертів, позбавляє прокуратуру можливості впливу на митні «потоки».