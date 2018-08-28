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    Федерація роботодавців закликала Луценка припинити конфлікт з Проданом

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    В.о. Голови ДФС Мирослав Продан - Федерація роботодавців закликала Луценка припинити конфлікт з Проданом
    В.о. Голови ДФС Мирослав Продан

    Федерація роботодавців підтримала Гройсмана та Продана у конфлікті з Луценком

    Федерація роботодавців України закликала силові органи припинити конфлікт із керівництвом Державної фіскальної служби, який розгортається навколо митниці. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ФРУ.

    «Ми від початку обговорювали з Урядом ініціативу «Україна без контрабанди» і сьогодні підтримуємо прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана і в.о. Голови ДФС Мирослава Продана у її втіленні. І вже бачимо перші результати, які позитивно позначаються як на зростанні надходжень до держбюджету, так і на прозорості внутрішнього ринку. Це підтверджує і державна статистика. Адже лише за липень обсяг надходжень до держбюджету по митниці збільшився на 6,2 млрд грн. А легальний бізнес отримує можливість працювати в умовах цивілізованої конкуренції. Водночас разом із позитивом ми бачимо, що внутрішня боротьба державних силових органів навколо цього питання може призвести до того, що правильні дії та починання будуть «поховані». І що через незрозумілі нам політичні та владні конфлікти позитивна динаміка просто увірветься. Ми б дуже цього не хотіли. Тому закликаємо всі причетні до процесу сторони концентруватися не на внутрішніх конфліктах, а на реальній боротьбі з контрабандними потоками, які вбивають конкурентоспроможність українського бізнесу», - зазначають у ФРУ.

    Нагадаємо, минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має персональні претензії до в.о. голови ДФСУ Мирослава Продана. У відповідь Продан звинуватив ГПУ у тиску через намагання заблокувати перевірки у лісовій галузі.

    «Я звертаюсь до керівництва Генеральної прокуратури: ви вже два місяці шантажуєте мене, моїх близьких, моє оточення, заявляєте про якусь інформацію про мене. Я готовий відповідати, якщо у вас справді є інформація. Через місяць ДФС завершує аудит щодо лісу, і суспільство матиме можливість почути дуже багато цікавих фактів. І причина шаленого тиску на мене відразу стане зрозумілою для всіх», - заявив Продан.

    Як повідомляли ЗМІ, причиною конфлікту між ГПУ та ДФС може бути і затримання податківцями контрабандиста Дениса Амінєва, партнера співробітника Генпрокуратури Сергія Сердюка. Припинення діяльності групи Сердюка-Амінєва, на думку експертів, позбавляє прокуратуру можливості впливу на митні «потоки».

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