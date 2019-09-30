Керівник Київської ОДА заперечує свою відставку



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Михайло Бно-Айріян

Бно-Айріян поскаржився на інформаційну кампанію, яка ведеться проти нього

Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян заперечує свою відставку. Раніше в ЗМІ з’явилась інформація, що на цю посаду претендує харківський бізнесмен Олексій Чернишов. Він вже подав декларацію як претендент на крісло губернатора.

«Я заяв про відставку не писав, працюю далі, – заявив Бно-Айріян в коментарі «Главкому». – У мене зранку купа роботи, провожу наради, завтра їду до Ірпеня. Я є одним з найактивніших губернаторів, роблю все публічно, відкрито. У мене дуже гарний бойовий настрій».

Губернатор поскаржився на інформаційну кампанію, яка ведеться проти нього: «Очевидно, ці люди хочуть реставрації корупції, яку я зупинив. Ми не виділяємо землю, жодних подібних рішень не приймаємо».

При цьому губернатор відмовився відповідати, чи обговорював він цю ситуацію з президентом.

Раніше нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Олександр Дубінський звинувачував Бно-Айріяна в фінансових махінаціях при купівлі лінійного прискорювача для Київського обласного онкодиспансера. Також Дубінський звертав увагу, що Київська облрада виділила 6,4 млн грн для купівлі авто преміум-класу для голови облради та губернатора.