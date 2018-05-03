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    Керівник МЗС КНР провів зустріч із Кім Чен Ином

    Пекін підтримує вимоги КНДР щодо необхідності гарантування власної безпеки
    МЗС КНР в короткому повідомленні заявило про те, що головний китайський дипломат Ван І провів зустріч із очільником КНДР Кім Чен Ином у рамках свого візиту до Пхеньяну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. У рамках переговорів очільник КНДР повідомив керівника МЗС КНР про те, що проведення денуклеаризації Корейського півострова є
    • Сьогодні, 14:33
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    Кім Чен Ин
    Кім Чен Ин

    Пекін підтримує вимоги КНДР щодо необхідності гарантування власної безпеки

    МЗС КНР в короткому повідомленні заявило про те, що головний китайський дипломат Ван І провів зустріч із очільником КНДР Кім Чен Ином у рамках свого візиту до Пхеньяну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    У рамках переговорів очільник КНДР повідомив керівника МЗС КНР про те, що проведення денуклеаризації Корейського півострова є рішучою позицією Пхеньяну. Зі свого боку Ван І заявив, що Пекін підтримує формальне припинення Корейської війни 1950-1953 років, а також перехід КНДР до економічного відродження.

    У рамках переговорів із керівником МЗС КНДР Рі Йонг Хо Ван І зазначив, що КНР готова грати конструктивну роль у політичному врегулюванні на Корейському півострові. Очільник МЗС КНР привітав північнокорейського візаві із успіхом в проведенні першого Міжкорейського саміту за 11 років і посиленням комунікації між Сеулом і Пхеньяном.

    Окремо Ван І висловив сподівання, що буде досягнуто значного прогресу у рамках майбутніх переговорів між лідерами КНДР і США. При цьому глава китайського зовнішньополітичного відомства відзначив, що КНР підтримує обґрунтовані претензії КНДР щодо необхідності гарантування власної безпеки.

    Нагадаємо, глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом і потиснули один одному руки. Така зустріч стала історичною, оскільки лідери країн зустрілися вперше за 65 років. 

    Китай Північна Корея
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