Керівник МЗС КНР провів зустріч із Кім Чен Ином

Пекін підтримує вимоги КНДР щодо необхідності гарантування власної безпеки

МЗС КНР в короткому повідомленні заявило про те, що головний китайський дипломат Ван І провів зустріч із очільником КНДР Кім Чен Ином у рамках свого візиту до Пхеньяну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. У рамках переговорів очільник КНДР повідомив керівника МЗС КНР про те, що проведення денуклеаризації Корейського півострова є



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Кім Чен Ин

Пекін підтримує вимоги КНДР щодо необхідності гарантування власної безпеки

МЗС КНР в короткому повідомленні заявило про те, що головний китайський дипломат Ван І провів зустріч із очільником КНДР Кім Чен Ином у рамках свого візиту до Пхеньяну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У рамках переговорів очільник КНДР повідомив керівника МЗС КНР про те, що проведення денуклеаризації Корейського півострова є рішучою позицією Пхеньяну. Зі свого боку Ван І заявив, що Пекін підтримує формальне припинення Корейської війни 1950-1953 років, а також перехід КНДР до економічного відродження.

У рамках переговорів із керівником МЗС КНДР Рі Йонг Хо Ван І зазначив, що КНР готова грати конструктивну роль у політичному врегулюванні на Корейському півострові. Очільник МЗС КНР привітав північнокорейського візаві із успіхом в проведенні першого Міжкорейського саміту за 11 років і посиленням комунікації між Сеулом і Пхеньяном.

Окремо Ван І висловив сподівання, що буде досягнуто значного прогресу у рамках майбутніх переговорів між лідерами КНДР і США. При цьому глава китайського зовнішньополітичного відомства відзначив, що КНР підтримує обґрунтовані претензії КНДР щодо необхідності гарантування власної безпеки.

Нагадаємо, глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом і потиснули один одному руки. Така зустріч стала історичною, оскільки лідери країн зустрілися вперше за 65 років.