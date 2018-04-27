  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лідер КНДР вперше за 65 років прибув на переговори в Південну Корею

    Кім Чен Ин назвав зустріч «моментом початку нової історії ери і світу»
    Глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї в демілітаризованій зоні. Про це інформує DW. «Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перетнув кордон Південної Кореї після закінчення війни в 1953 році. Президент Мун Чже Ін зустрів його у прикордонному селі Пханмунджом», - йдеться в повідомленні.
    • 27 Квiтня, 05:43
    • Розсилка
    <span>Зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна</span>
    Фото: Reuters
    Зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна

    Кім Чен Ин назвав зустріч «моментом початку нової історії ери і світу»

    Глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї в демілітаризованій зоні. Про це інформує DW.

    «Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перетнув кордон Південної Кореї після закінчення війни в 1953 році. Президент Мун Чже Ін зустрів його у прикордонному селі Пханмунджом», - йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що глави країн привітали один одного і, потиснувши один одному руки «символічно перетнули кордон в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію».

    Кім Чен Ин назвав зустріч «моментом початку нової історії ери і світу».

    Зустріч стала третьою після закінчення війни в Кореї, проте обидва попередніх саміти відбувалися в Пхеньяні. США відреагували на зустріч, привітавши візит північнокорейського лідера в Південну Корею.

    «В Білому домі висловили сподівання, що ці переговори дозволять домогтися миру на Корейському півострові», - пише видання. Також Вашингтон заявив про продовження підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

    Зустріч планується в найближчі тижні.

    Південна Корея Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ