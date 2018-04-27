Лідер КНДР вперше за 65 років прибув на переговори в Південну Корею

Кім Чен Ин назвав зустріч «моментом початку нової історії ери і світу»

Глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї в демілітаризованій зоні. Про це інформує DW. «Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перетнув кордон Південної Кореї після закінчення війни в 1953 році. Президент Мун Чже Ін зустрів його у прикордонному селі Пханмунджом», - йдеться в повідомленні.



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Фото: Reuters Зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна

Кім Чен Ин назвав зустріч «моментом початку нової історії ери і світу»

Глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї в демілітаризованій зоні. Про це інформує DW.

«Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перетнув кордон Південної Кореї після закінчення війни в 1953 році. Президент Мун Чже Ін зустрів його у прикордонному селі Пханмунджом», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що глави країн привітали один одного і, потиснувши один одному руки «символічно перетнули кордон в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію».

Кім Чен Ин назвав зустріч «моментом початку нової історії ери і світу».

Зустріч стала третьою після закінчення війни в Кореї, проте обидва попередніх саміти відбувалися в Пхеньяні. США відреагували на зустріч, привітавши візит північнокорейського лідера в Південну Корею.

«В Білому домі висловили сподівання, що ці переговори дозволять домогтися миру на Корейському півострові», - пише видання. Також Вашингтон заявив про продовження підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Зустріч планується в найближчі тижні.