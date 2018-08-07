Кількість ДТП порівняно з минулим роком зменшилася на вісім тисяч – Нацполіція



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Також правоохоронці зафіксували зменшення кількості аварій з потерпілими

В Україні упродовж семи місяців цього року кількість дорожньо-транспортних пригод порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилася на 10 відсотків. Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв 7 серпня під час селекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів.

«У минулому році на патрулювання доріг вийшли екіпажі патрульної поліції та групи реагування патрульної поліції. І ми вже маємо позитивні зрушення. Кількість ДТП порівняно з минулим роком зменшилася на 8 тисяч. Це – реальні результати роботи блоку превенції упродовж семи місяців цього року», – підкреслив Князєв, якого цитує Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що у 2017 році зареєстровано понад 89 тисяч ДТП, у 2018 році – близько 81 тисячі аварій. Крім того, правоохоронці зафіксували зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими – з 14 тисяч у 2017 році до 12 тисяч – у 2018-му.

Раніше повідомлялося, що за добу на автодорогах Київської області поліцейські зафіксували 63 дорожньо-транспортні пригоди.