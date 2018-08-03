За добу на Київщині сталося понад 60 ДТП



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У поліції закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху

У четвер, 2 серпня, на автодорогах Київської області поліцейські зафіксували 63 дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Найчастіші причини ДТП, які призводять до механічних ушкоджень автомобілів, травмування та смертності громадян на дорогах:

низький рівень дотримання керманичами правил дорожнього руху,

перевищення дозволеної швидкості,

неуважність під час обгонів,

порушення правил переїзду перехресть,

недотримання дистанції,

керування транспортним засобом у нетверезому стані.

У поліції закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. «Пам’ятайте, що ви несете відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя інших людей!» - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, 29 липня на Київщині потяг № 226К Київ-Бердянськ збив на переїзді автомобіль Renault Megane. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження та пасажирка - його дружина, 1946 року народження.