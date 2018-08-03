  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу на Київщині сталося понад 60 ДТП

    • Розсилка
    За добу на Київщині сталося понад 60 ДТП

    У поліції закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху

    У четвер, 2 серпня, на автодорогах Київської області поліцейські зафіксували 63 дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Найчастіші причини ДТП, які призводять до механічних ушкоджень автомобілів, травмування та смертності громадян на дорогах:

    • низький рівень дотримання керманичами правил дорожнього руху,
    • перевищення дозволеної швидкості,
    • неуважність під час обгонів,
    • порушення правил переїзду перехресть,
    • недотримання дистанції,
    • керування транспортним засобом у нетверезому стані.

    У поліції закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. «Пам’ятайте, що ви несете відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя інших людей!» - зазначають правоохоронці.

    Нагадаємо, 29 липня  на Київщині потяг № 226К Київ-Бердянськ збив на переїзді автомобіль Renault Megane. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження та пасажирка - його дружина, 1946 року народження.

    Читайте також
    ДТП Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ