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    Кількість отримувачів субсидій у лютому збільшилась – Держстат

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    Кількість отримувачів субсидій у лютому збільшилась – Держстат

    Середній розмір призначеної субсидії в лютому впав до 998,6 грн

    Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств.

    За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2019 року зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 0,7% і становив 998,6 грн.

    У січні-лютому 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 465,0 тис. домогосподарств, що на 17,4% більше, ніж у січні-лютому 2018 року. За цей час призначено субсидії 549,1 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась у 1,7 раза.

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    Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

    Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів «Швидка копійка» субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який надалі буде зараховуватися субсидія.

     

    пенсіонери Держстат домогосподарство
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