Субсидії почнуть давати грошима з 12 березня



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Отримати гроші в Ощадбанку можна буде з 12 березня

Ощадбанк ввів реєстрацію для отримання субсидій в грошовій формі

Для отримання субсидій в грошовій формі особам, які не є пенсіонерами, необхідно пройти реєстрацію на сайті або в контакт-центрі Ощадбанку. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначили в прес-службі, це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, час та дату для отримання субсидії.

Отримати субсидію ця категорія субсидіантів зможе з 12 числа кожного місяця грошовим переказом через систему "Швидка копійка" Ощадбанку або на поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку. Для отримання потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

При цьому якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в Ощадбанку, то субсидію автоматично буде зараховано саме на цей рахунок.

Якщо субсидіант не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк.

У прес-службі зазначили, що субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватись для отримання субсидії. Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок (в Ощадбанку чи іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію).

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.