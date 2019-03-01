Відсьогодні субсидії платитимуть готівкою



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1 березня 2019 року починається виплата готівкою субсидій

Субсидія не призначатиметься у разі простроченої більше одного місяця заборгованості з оплати комунальних послуг

Сьогодні, 1 березня, в Україні стартує виплата готівкою субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Про це свідчить рішення Кабінету міністрів, прийняте 6 лютого 2019 року.

Так, згідно з рішенням Кабінету міністрів, виплата житлових субсидій пенсіонерам буде здійснюватися через Пенсійний фонд перерахуванням коштів на пенсійні рахунки або через акціонерне товариство «Укрпошта» (їм субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією), для інших - через державний Ощадний банк (через платіжну систему термінових переказів «Швидка копійка» або зарахуванням на поточний рахунок).

Субсидії готівкою (починаючи з субсидій, нарахованих за лютий 2019 року) зможуть отримати громадяни, які звернулися за їх призначенням до 2019 року, а також ті, хто звернувся в 2019 році, але яким субсидія призначена з 2018 року, про що одержувач отримає персональне повідомлення на адресу проживання.

Також зазначається, що субсидія не призначатиметься у разі простроченої більше одного місяця заборгованості з оплати комунальних послуг (раніше не призначалася у випадку більше двох місяців заборгованості).

Клієнти усіх категорій, яким субсидія була призначена до 31 грудня 2018 року, будуть отримувати субсидію у грошовій формі з 12 березня 2019 року.

Раніше у Мінсоцполітики назвали кількість відмов субсидій у січні. «За інформацією регіональних підрозділів з питань соціального захисту населення, станом на 15 лютого кількість домогосподарств, яким відмовлено в призначенні субсидії з 1 травня 2018 року, становить 480 тисяч домогосподарств», - йдеться у повідомленні.

При цьому в прес-службі додали, що серед тих, хто звернулися за субсидією з початку 2019 року, відмови отримали 3,5 тисячі домогосподарств.

Нагадаємо, Кабмін схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

У середині лютого повідомлялося, що 4,2 млн домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії. З тих, хто отримає субсидію у грошовій формі, 70% - пенсіонери, а 1,2 млн - це працездатне населення, яке потребує допомоги.