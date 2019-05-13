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    Кількість жертв циклону «Фанні» зросла до 77

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    <p>У травні на Індію обрушився потужний циклон &laquo;Фанні&raquo;, який пізніше перекинувся на територію Бангладеш</p> - Кількість жертв циклону «Фанні» зросла до 77

    У травні на Індію обрушився потужний циклон «Фанні», який пізніше перекинувся на територію Бангладеш

    В Індії виявили нових жертв циклону у містах Пурі і Хурда

    Кількість загиблих у результаті циклону «Фанні» в Індії та Бангладеш збільшилася до 77 осіб.

    Про це повідомляє AFP.

    Зокрема, в Індії кількість загиблих, яка раніше становила 41, збільшилася до 64 осіб у результаті виявлення нових жертв у містах Пурі і Хурда в неділю.

    У Бангладеш кількість жертв циклону становить 13 осіб.

    Як відомо, 3 травня на Індію обрушився потужний циклон «Фанні», який пізніше перекинувся на територію Бангладеш.

    Потужний циклон «Фанні» накрив східну частину Індії, де місцева влада евакуювала понад мільйон людей.

    Нагадаємо, 12 травня у результаті підземних поштовхів магнітудою 6,1 бала біля Коста-Ріки і Панами постраждали щонайменше п'ять людей.

    Джерело: Укрінформ

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