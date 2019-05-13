Панаму і Коста-Ріку сколихнув землетрус: є постраждалі
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Даних про загиблих немаєУ результаті підземних поштовхів магнітудою 6,1 бала біля Коста-Ріки і Панами постраждали не менше п'яти людей
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Постраждали діти, підліток і жінка похилого віку (98 років). Крім того, були зруйновані два будинки.
Даних про загиблих немає.
Землетрус розпочався о 19:24 за місцевим часом (22:24 за Києвом).
За даними сейсмологів, епіцентр був на глибині 19 км за 49,2 км на схід-південний схід від міста Давид.
#Update: Video of beaches and the coast line in #CostaRica shows the 6,5M earthquake, making cracks and shaking layers upon layers of sand. And where the most damage is expected to be in #Panama. pic.twitter.com/gfzLK8YE2t— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 12 травня 2019 р.
Relocated #earthquake slightly West, now under easternmost #CostaRica (and M6.1). #geohazards pic.twitter.com/LszF7R370t— Ben van der Pluijm (@vdpluijm) 13 травня 2019 р.
Нагадаємо, наприкінці квітня на півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6.
Також зазначимо, що 22 квітня на Філіппінах у місті Лузон стався землетрусмагнітудою 6,4.