Панаму і Коста-Ріку сколихнув землетрус: є постраждалі

У результаті підземних поштовхів магнітудою 6,1 бала біля Коста-Ріки і Панами постраждали не менше п'яти людей

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Постраждали діти, підліток і жінка похилого віку (98 років). Крім того, були зруйновані два будинки.

Даних про загиблих немає.

Землетрус розпочався о 19:24 за місцевим часом (22:24 за Києвом).

За даними сейсмологів, епіцентр був на глибині 19 км за 49,2 км на схід-південний схід від міста Давид.

