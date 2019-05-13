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    Панаму і Коста-Ріку сколихнув землетрус: є постраждалі

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    Панаму і Коста-Ріку сколихнув землетрус: є постраждалі

    Даних про загиблих немає

    У результаті підземних поштовхів магнітудою 6,1 бала біля Коста-Ріки і Панами постраждали не менше п'яти людей

    Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

    Постраждали діти, підліток і жінка похилого віку (98 років). Крім того, були зруйновані два будинки.

    Даних про загиблих немає.

    Землетрус розпочався о 19:24 за місцевим часом (22:24 за Києвом).

    За даними сейсмологів, епіцентр був на глибині 19 км за 49,2 км на схід-південний схід від міста Давид.

    Нагадаємо, наприкінці квітня на півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6.

    Також зазначимо, що 22 квітня на Філіппінах у місті Лузон стався землетрусмагнітудою 6,4. 

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