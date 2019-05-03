Циклон «Фанні» накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали



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За прогнозами, очікуються потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год

Через стихію понад 220 рейсів, що проходять через східну частину країни були скасовані, також закриті аеропорти у місті Бхубанешвар та в Калькутті

Потужний циклон «Фанні» у п'ятницю, 3 травня, накрив східну частину Індії. Місцева влада вже евакуювала понад мільйон людей. Про це повідомляє The Economic Times.

Як повідомляється, індійська влада проводить евакуацію населення з районів, що знаходяться в межах циклону. Понад мільйон жителів сходу Індії влада штату Орисса розміщує у тимчасових таборах.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3 — PIB India (@PIB_India) 3 мая 2019 г.

У Міністерстві залізниць Індії повідомили, що через стихію понад 220 рейсів, що проходять через східну частину країни були скасовані. У свою чергу Управління цивільної авіації країни оголосило про закриття аеропорту в місті Бхубанешвар та аеропорту в Калькутті.

За прогнозами, очікуються потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год. Щонайменше 11 районів у штаті Орисса можуть постраждати в результаті стихії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на східне узбережжя Індії насувається потужний циклон «Фанні». Влада оголосила про евакуацію сотень тисяч жителів сіл, а також про припинення роботи двох великих портів. Також влада порадила туристам залишити прибережне храмове місто Пурі, що є дуже популярним місцем серед паломників.

Як повідомлялося, у Непалі 25 людей загинули після сильного шторму, що лютував у неділю ввечері і не стихав майже до ранку. Ще близько 400 осіб отримали поранення.