Циклон «Фанні» накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали

Через стихію понад 220 рейсів, що проходять через східну частину країни були скасовані, також закриті аеропорти у місті Бхубанешвар та в Калькутті

Потужний циклон «Фанні» у п'ятницю, 3 травня, накрив східну частину Індії. Місцева влада вже евакуювала понад мільйон людей. Про це повідомляє The Economic Times.

Як повідомляється, індійська влада проводить евакуацію населення з районів, що знаходяться в межах циклону. Понад мільйон жителів сходу Індії влада штату Орисса розміщує у тимчасових таборах.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



